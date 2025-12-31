Tunisie | Création d’aires marines et côtières protégées

L’Agence de protection et de développement du littoral (Apal) a lancé une campagne de sensibilisation intitulée «Gestion et création d’aires marines et côtières protégées», destinée au grand public, et notamment aux jeunes. Plus de 2 300 km de côtes sont à protéger…

Une vidéo d’animation, réalisée dans le cadre du projet «Promotion d’une gestion écosystémique des pêches et autres pratiques environnementales marines», soutenu financièrement par l’Agence française de développement (AfD) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), met en lumière le rôle des aires protégées en tant que sanctuaires de la biodiversité et garantes de l’équilibre écologique et de la survie des espèces menacées, ainsi que les multiples pressions auxquelles elles sont confrontées, principalement la surpêche, la pollution et le changement climatique.

