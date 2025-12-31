Tunisie | Entrée gratuite aux sites et musées ce jeudi 1er janvier 2026

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) vous informe que ce jeudi le 01 janvier 2026, l’accès aux sites, monuments et musées ouverts et dépendant de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle sera gratuit.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :

Le premier dimanche de chaque mois,

Le 18 avril : Journée internationale des sites et monuments,

Le 18 mai : Journée internationale des musées

Les jours fériés.

L’AMVPPC a également mis à disposition la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts.