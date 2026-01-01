Abdelhay Ben Soltane directeur technique de La Fédération jordanienne de football  

La Jordan Football Association (JFA) a décidé de nommer le Tunisien Abdelhay Ben Soltane au poste de directeur technique, à compter de ce 1er janvier 2026, afin de prendre en charge la gestion technique du football jordanien conformément à la vision de la fédération, rapporte le site Al Mamlaka.

Ben Soltana, qui possède une expertise technique exceptionnelle en football, est titulaire de la licence d’entraîneur professionnel africain (PRO) et a suivi plusieurs formations de perfectionnement pour devenir instructeur de football qualifié. Il est également titulaire d’une maîtrise en éducation physique et sciences du sport, ainsi que d’une maîtrise en sciences de l’éducation, spécialisée en psychologie du sport.

Au cours de sa carrière, Ben Soltana a supervisé plusieurs équipes nationales tunisiennes de différentes catégories d’âge et a obtenu des succès remarquables, notamment en atteignant les phases finales de la Coupe du monde junior et en menant de nombreux clubs à la victoire en championnat, en plus d’expériences d’entraîneur réussies en Arabie saoudite et au Maroc.

Il supervisait également les centres d’élite, le développement des talents et l’élaboration des programmes techniques en Tunisie, en plus de ses fonctions d’entraîneur.

Le directeur technique sera chargé d’élaborer les plans techniques et de superviser l’ensemble des programmes techniques, notamment la formation des entraîneurs, le repérage des talents et les initiatives de haut niveau, ainsi que d’encadrer les équipes d’avenir, les équipes nationales et les tournois par catégories de jeunes.

