Drame de la route à Kalâa Kebira | Un accident fait trois morts

Un nouveau drame de la route a été enregistré ce mercredi 24 décembre 2025 à Kalâa Kebira (Sousse) et a coûté la vie à trois personnes.

L’accident a eu lieu au matin sur la route régionale et a impliqué une voiture avec un taxi collectif, indique une source locale responsable citée par Mosaïque FM.

Le choc, dont la violence a été rapportée par les premiers témoins, a malheureusement été fatal pour trois passagers, dont deux militaires qui sont morts sur le coup.

Des blessés, dont le nombre n’a pas été précisé, ont été transportés vers le centre hospitalier le plus proche, où l’on a évoqué des blessures sans gravité, ajoute la même source.

Y. N.