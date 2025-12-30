La Tunisie intègre l’huile d’olive au tourisme

La Tunisie a mis en place un comité permanent et un plan d’action pour 2026 afin d’intégrer systématiquement l’huile d’olive au tourisme et de développer un agritourisme durable, dans une approche qui allie développement régional, création d’emplois et croissance économique.

Il s’agit là d’un des principaux résultats d’une réunion conjointe organisée récemment par les ministères du Tourisme et de l’Agriculture, avec la participation de représentants ministériels et d’agences nationales, notamment l’Office national tunisien du tourisme (ONTT), le Conseil national de l’huile d’olive conditionnée (CNHOC) et l’Agence pour la promotion des investissements agricoles (Apie), ainsi que d’organisations professionnelles et d’opérateurs du secteur de l’accueil rural.

Cette initiative s’appuie sur le succès des projets pilotes menés à Chaal, Enfidha et Bizerte, où des visites thématiques immersives sur la récolte et la transformation des olives ont suscité un vif intérêt auprès des touristes.

Le plan d’action 2026 prévoit la création d’itinéraires touristiques thématiques axés sur l’huile d’olive, l’organisation de festivals régionaux et la mise en place d’espaces d’exposition permanents dans les zones touristiques.

Les oliveraies représentent une part importante du territoire tunisien, soit environ 40 % de la surface agricole cultivée totale.

La Tunisie est le deuxième producteur mondial d’huile d’olive, considérée comme un fleuron du patrimoine gastronomique national.

Les participants à la réunion ont souligné le rôle clé de l’agritourisme dans la diversification du tourisme, la promotion des produits locaux et le soutien des revenus des agriculteurs. Ces projets pilotes seront mis en œuvre et institutionnalisés à travers le pays, dans le cadre d’une approche combinant développement régional, création d’emplois et croissance économique.