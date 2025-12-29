Forum d’affaires Arabie saoudite – Tunisie à Riyad

Le Forum d’affaires saoudo-tunisien a débuté aujourd’hui, lundi 29 décembre 2025, dans la capitale saoudienne, Riyad, avec une large participation de représentants du secteur privé des deux pays, afin de renforcer les partenariats commerciaux et d’investissement et d’explorer des opportunités prometteuses entre les deux parties.

Le forum, qui se tient dans le cadre de la 12e session du Comité mixte saoudo-tunisien, a vu la présence d’un nombre important d’hommes d’affaires des deux pays issus de divers secteurs tels que l’industrie, les mines, l’agriculture, la santé, la technologie et les services financiers.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, du ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Al-Khorayef, du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, et d’Omar Al-Ajaji, au nom du président de la Fédération des chambres de commerce saoudiennes.

Le programme du forum comprend deux présentations sur l’environnement d’investissement en Arabie saoudite et en Tunisie et deux présentations sur les secteurs prometteurs et les opportunités d’investissement dans les deux pays.

Le forum prévoit également des rencontres entre des opérateurs privés tunisiens et des représentants de l’agence saoudienne de promotion des investissements.

Il convient de noter que le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Arabie saoudite a atteint 964 millions de dinars fin 2024.

Selon les données du Centre de promotion des exportations, les exportations tunisiennes vers le Royaume représentent 26 % des exportations totales vers la région du Golfe, estimées à environ 117 millions de dinars, assurées par environ 126 entreprises exportatrices tunisiennes.

L’Arabie saoudite est également une importante base d’exportation pour les produits tunisiens, étant le principal partenaire commercial de la Tunisie dans la région du Golfe arabique.

