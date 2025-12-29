Recours rejeté et peine confirmée pour Ahmed Néjib Chebbi

Le recours introduit par Ahmed Néjib Chebbi a été rejeté, ce lundi 29 décembre 2025, par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis.

Ahmed Nejib Chebbi avait introduit une opposition contre le jugement rendu par contumace, par la Cour d’appel, le condamnant à douze ans de prison dans le cadre de l’affaire de « complot contre la sûreté de l’État », peine, ainsi confirmée ce jour.

Notons que le 4 décembre courant, l’homme politique Ahmed Néjib Chebbi, fondateur et président du Front du Salut national (FSN) et avocat de son état, a été arrêté en application de la décision judiciaire susmentionnée.

Y. N.