Féminicide | Une femme tuée par son petit ami à El-Menzah

Violemment agressée puis étranglée, une jeune femme a été tuée par son petit ami, à El Menzah 7, relevant du gouvernorat de l’Ariana (nord de Tunis).

C’est ce qu’a annoncé avec douleur, l’association Aswat Nissa, ce lundi 29 décembre 2025, en commentant : « Alors que l’année 2025 s’achève, le décompte macabre des féminicides ne connaît aucun répit. Derrière chaque nom ajouté à la liste, c’est l’échec d’un système qui se dessine ».

La même source a pointé du doigt l’incapacité des autorités à protéger les femmes face au fléau de la violence qui continue de faucher des vies en Tunisie.

On notera que selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, le tueur a été arrêté lors d’une descente policière et a éyé placé en détention. Ce dernier aurait, selon la même source, reconnu son affreux crime, alors que l’enquête se poursuit.

