SOCIETETunisie

Féminicide | Une femme tuée par son petit ami à El-Menzah

650 0
29 décembre 202529 décembre 2025
Féminicide | Une femme tuée par son petit ami à El-Menzah

Violemment agressée puis étranglée, une jeune femme a été tuée par son petit ami, à El Menzah 7, relevant du gouvernorat de l’Ariana (nord de Tunis).

C’est ce qu’a annoncé avec douleur, l’association Aswat Nissa, ce lundi 29 décembre 2025, en commentant : « Alors que l’année 2025 s’achève, le décompte macabre des féminicides ne connaît aucun répit. Derrière chaque nom ajouté à la liste, c’est l’échec d’un système qui se dessine ».

La même source a pointé du doigt l’incapacité des autorités à protéger les femmes face au fléau de la violence qui continue de faucher des vies en Tunisie.

On notera que selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, le tueur a été arrêté lors d’une descente policière et a éyé placé en détention. Ce dernier aurait, selon la même source, reconnu son affreux crime, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!