Tunisie – Japon | « Rouh Piano », une œuvre d’art à la Cité de la culture

Le célèbre fabricant d’instruments japonais Yamaha, s’est associé à l’artiste tunisien Sami Gharbi pour créer un piano unique « Rouh Piano » orné de calligraphie arabe.

Le projet est né d’une ambition audacieuse : marier la précision technologique japonaise à la fluidité poétique de la calligraphie arabe, annonce l’ambassade du Japon en Tunisie

Cette union inattendue et harmonieuse qui fait vibrer les couloirs de la Cité de la Culture de Tunis, où il est exposé dans le cadre de sa première tournée à travers la Tunisie

Les visiteurs, mélomanes ou simples curieux, ont l’occasion rare d’admirer et d’essayer cette œuvre qui célèbre l’amitié tuniso-japonaise et qui prouve, une fois de plus, que la musique et l’art n’ont pas de frontières.

