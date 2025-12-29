Carthage symphony orchestra | Le programme du concert du Nouvel An dévoilé

Le programme du concert du Nouvel An du Carthage symphony orchestra prévu les 1er & 2 janvier 2026 au Théâtre municipal de Tunis a été dévoilé.

Le Carthage symphony orchestra affirme qu’il reste quelques dernières places pour cette tradition mythique de Vienne, instaurée en Tunisie par Hafedh Makni depuis 2013, pour célébrer 2026 en musique.

Vienne rencontre Tunis via des musiques du monde pour voyager dès les premières notes :

Valses viennoises pleines d’élégance

Polkas et marches pleines d’énergie

Strauss, Bizet, Mozart, Offenbach