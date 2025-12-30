Parution du 14e numéro de la Revue tunisienne d’histoire militaire

Le dernier numéro de la Revue tunisienne d’histoire militaire (RTHM) consacré à des thèmes variés, denses et surtout innovants, est sorti le 20 décembre 2025 avec 171 pages, dont 86 en langue arabe et 85 pages en langue française.

Adel Ben Youssef *

A rappeler que la RTHM est un périodique annuel, organe de la Commission nationale d’histoire militaire, dont le président d’honneur est le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili et le directeur responsable, le colonel-major, Dr. Samir Chemi et le rédacteur en chef, Dr. Fayçal Cherif, deux éminents historiens spécialistes en histoire militaire de la Tunisie (1). Sa création remonte à 2008.

A partir de 2024, la RTHM a connu un nouvel élan, aussi bien au niveau de la forme (format, couverture, couleurs, papier, mise en page…,) qu’à celui du fond (sujets novateurs, notes de lecture…)

Dans ce sens, le 13e numéro de cette revue a rassemblé les actes de la conférence scientifique internationale intitulée «Les batailles de la deuxième guerre mondiale en Tunisie : patrimoine commun et valorisation de la mémoire».163 pages (158 en langue française et 5 en arabe : le discours d’ouverture de ladite conférence par l’ancien ministre de la Défense nationale, Pr. Imed Memmiche).

Dans cette conférence organisée les 9 et 10 mai 2023 au musée de Oudhna sous les auspices des ministères de la Défense nationale, des Affaires culturelles et du Tourisme, où d’éminents chercheurs, professeurs et experts en histoire militaire (civils et militaires), venus de Tunisie, de France, d’Italie, des Etats-Unis, d’Allemagne, d’Italie et du Canada, ont présenté des analyses objectives et approfondies sur la Campagne de Tunisie (1942-1943), à travers des archives et de nouvelles sources inédites, à l’occasion de son 80e anniversaire.

Revenons au 14e numéro de la RTHM, il renferme 7 papiers en langue arabe rédigés par des enseignants-chercheurs confirmés de différentes universités tunisiennes, de l’Institut national du patrimoine et du ministère de la Défense nationale: Jihed Souid (Le Ribat de Monastir jusqu’au 5e siècle de l’hégire/11e siècle de notre ère), Khemaies Arfaoui (Le rôle de l’armée française dans le maintien de la sécurité durant l’époque coloniale), Moussa Ghefiri (Le soutien de l’école publique de Tunisie aux efforts militaires de la France au temps de la Grande guerre), Atef Salem (La ville de Monastir durant la première guerre mondiale -1916), Fayçal Jemil (La remise des armes par les fellaghas dans le territoire d’après les archives de résistants novembre- décembre 1954), Mounir Mighri (Eclairages sur l’insurrection de en Tunisie depuis le début de l’occupation jusqu’ à 1943), le capitaine Daoud Hanchi, membre de la Commission d’histoire militaire (Un témoignage historique du Commandant de la marine à la retraite, Hassan Grissa). Les sujets sont variés et d’une grande richesse et touchent les époques médiévale, moderne et contemporaine de la Tunisie.

Pour, ce qui est de la partie française, elle contient 6 papiers rédigés successivement par des chercheurs et experts confirmés en histoire militaire : Houda Bair (La créativité de l’Ecole militaire du Bardo au cœur du XIXe siècle), Maher Ferjani (Les événements de la Seconde Guerre mondiale au Cap Bon, à travers les Carnets historiques des écoles), Adel Ben Youssef (La bataille de Bizerte 19-23 juillet 1961, note de lecture : ’Le Sacrifice’ du colonel-major Taoufik Ayed), le capitaine Safwane Khzouri (L’inscription de la fondation de la Qashlat ettobjiyya) et le colonel-major Samir Chami (Reconnaissances et renseignements militaires sur les fortifications de la Tunisie précoloniale).

Dans le préambule de ce numéro, Pr. Faysal Cherif a mentionné ceci : «Ce numéro 14 de la Revue tunisienne d’histoire militaire (RTHM), qui vient de clôturer l’année 2025, est à la fois dense et varié. Car en effet, les thématiques sont éparses et n’obéissent pas à une thématique bien définie. Ce choix dérive d’une volonté de la rédaction d’ouvrir les horizons d’écriture dans l’histoire militaire à tous les thèmes, ainsi qu’aux différentes périodes de l’histoire…». Il conclut en disant : «Autant dire que ce numéro donne une matière diversifiée sur l’histoire miliaire de la Tunisie, la Revue tunisienne d’histoire militaire, demeure pour le reste ouverte aux sujets qui concernaient d’autres pays qui ont des liens ou des rapports avec la Tunisie.».

Les auteurs de ce numéro ont tous rédigé leurs papiers d’une façon stimulante en insistant sur les enjeux et les perspectives qui s’ouvrent à notre histoire militaire. Tantôt, avec un usage extensif du vocabulaire technique militaire et tantôt avec un style truffé de faits et d’exemples significatifs, d’une grande finesse, ils ont réussi à donner au 14e numéro de la RTHM un apport à la compréhension des faits militaires depuis le moyen âge, jusqu’au temps présent.

L’un des principaux mérites de cette revue c’est qu’elle revisite l’histoire militaire de notre pays, qui remonte à des millénaires, à commencer par le grand stratège militaire et politique, Hannibal Barca (247 av. J.-C. – 184 av. J.-C.), en passant par les héros de lutte armée contre le colonialisme français (de 1952 à 1954), pour arriver aux bâtisseurs de l’armée nationale à l’aube de l’indépendance tunisienne. Il nous offre également un vaste panorama des moments oubliés de notre histoire.

Les papiers publiés dans ce numéro de la RTHM, ainsi que dans les 13 numéros précédents, confirment la volonté des responsables la Commission nationale d’histoire militaire de rafraichir la mémoire militaire par des écrits scientifiques et objectifs.

* Université de Sousse.

1) Samir Chemi est auteur de ‘‘La participation de l’armée nationale à la sauvegarde du patrimoine’’, CAR : Patrimoine, Faculté des Lettres de la Manouba, 1998 sous la direction de Néji Jelloul, et ‘‘Être militaire dans la régence de Tunis à ta fin du siècle. Essai d’anthropologie historique de ta garde beylicale’’, DEA : Patrimoine : Tunis FSHS, 2001 sous la direction de Leila Blili.