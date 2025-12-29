Syphax Airlines | Réexamen du procès de Harouni et Frikha

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis a examiné ce matin, lundi 29 décembre 2025, l’affaire concernant l’ancien ministre des Transports et dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, et l’homme d’affaires Mohamed Frikha, fondateur et ancien Pdg de la compagnie Syphax Airlines, créée en 2011 et déclarée en faillite en 2023, lesquels comparaissaient en état de détention.

Deux cadres de la compagnie pétrolière SNDP Agil et d’autres accusés comparaissaient en état de liberté.

Selon Mosaïque FM, les juges ont ajourné l’examen des demandes de mise en liberté des prévenus et la fixation d’une date ultérieure pour le procès.

Tous les accusés ont été amenés à l’audience, et ceux en liberté étaient également présents.

Les poursuites portent sur des crimes financiers liés à des transactions commerciales entre Syphax Airlines dirigée par Mohamed Frikha et la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP Agil).

Les accusés ont été inculpés en vertu de l’article 96 du Code pénal relatif à l’abus de qualité par un fonctionnaire ou assimilé pour obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour autrui.

Ce texte a été récemment modifié par la Loi n° 2025-14 du 28 juillet 2025, exigeant une intention délibérée (mauvaise foi) et une infraction matérielle précise, réduisant la peine maximale à 6 ans d’emprisonnement et une amende équivalente au préjudice.

I. B.