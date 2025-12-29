Meurtre de Salah Bouabdallah à Nîmes | Le fils plaide l’homicide involontaire

Alors que le corps du psychologue tunisien Salah Bouabdallah, 55 ans , a été retrouvé enterré dans son propre jardin à Nîmes, son fils de 27 ans, passé aux aveux, conteste toute intention de donner la mort.

Ce psychologue bien connu à Nîmes n’avait plus donné signe de vie, déclenchant une enquête pour disparition inquiétante et une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. Une battue citoyenne avait même été organisée ce dimanche pour tenter de le retrouver.

Une semaine après sa disparition, son fils de 27 ans a fini par se rendre au commissariat pour s’accuser du meurtre, évoquant un différend familial ayant tragiquement dégénéré, indique la procureure de Nîmes, Cécile Gensac, citée par les médias français ce lundi 29 décembre 2025.

Il a reconnu « avoir dissimulé la dépouille de la victime » au domicile où il vivait avec le défunt. L’autopsie réalisée lundi « a permis de confirmer que la victime est décédée des suites de violences » avant d’être « enterrée », selon la même source.

Notons qu’une marche blanche a été organisée cet après-midi au centre-ville de Nîmes à la mémoire, Salah Bouabdallah, qui a toujours été apprécié par ses consoeurs, ses confrères, ses amis et ses voisins.

En Tunisie, ce drame a provoqué une onde de choc immense. Sa famille et ses proches se disent aujourd’hui brisés entre la douleur de la perte et la sidération face aux aveux du fils.

Y. N.