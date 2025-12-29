Rassemblement à Paris pour la défense des libertés en Tunisie 

Le Centre pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) organise un rassemblement de soutien aux prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie, le mardi 30 décembre 2025 de 18h à 20h, à la Fontaine des Innocents (Place Joachim-Du-Bellay – Paris 75001).

Tout en rappelant que Ayachi Hammami est en grève de la faim, depuis son arrestation le 2 décembre 2025, rejoignant Chaima Issa, elle-même incarcérée depuis le 23 décembre, l’Ong tunisienne basée en France met le rassemblement sous le double slogan «L’opposition n’est pas un crime» et «La prison devient espace de lutte pour la liberté».

«Depuis 2023, la Tunisie subit une répression sans précédent. Les premières arrestations massives dans l’affaire dite du “complot contre la sûreté de l’État” ont ouvert la voie à une stratégie visant à criminaliser la dissidence et à soumettre la justice aux injonctions du pouvoir», écrit le CRLDHT dans son appel au rassemblement. Qui ajoute : «Le 27 novembre 2025, cette dérive atteint son paroxysme : le tribunal d’appel prononce 824 années de prison en quelques heures, sans accusés, sans défense, sans procès réel. Un verdict politique.»

Et de rappeler les cas d’activistes politiques, acteurs de la société civile, blogueurs, journalistes, avocats et syndicalistes poursuivis en justice pour des délits d’opinion, dont Ahmed Néjib Chebbi, 81 ans, figure historique de l’opposition sous tous les régimes depuis les années 1970.

Face à ce qu’il considère comme une grave dérive autoritaire, le CRLDHT appelle à la constitution d’«un front commun associatif, syndical, juridique et citoyen, capable de défendre les libertés et les droits fondamentaux».