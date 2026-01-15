« Maison & Objet » ou l’artisanat tunisien à Paris

L’Ambassadeur de Tunisie en France, M. Dhia Khaled, a inauguré, le 16 janvier 2026, le Pavillon national au Salon professionnel « Maison & Objet », et ce en présence de Mme Leïla Meslati, DG de l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat) et de représentants des Ministères du Tourisme et des Finances.

​Le pavillon tunisien, conçu et géré par l’ONAT, réunit des artisans et créateurs de produits haut de gamme de décoration d’intérieur, de senteurs, de fibres végétales, de maroquinerie, de poterie, d’ameublement, de verre soufflé, de poterie de sejnane, etc.

​En marge du Salon, l’Ambassadeur a discuté avec les exposants tunisiens des initiatives à entreprendre, en 2026, pour accroître la visibilité et la présence du produit tunisien sur le marché français.

« L’artisanat tunisien : une identité enracinée et un savoir-faire ancestral, à découvrir et à apprécier », indiquent les organisateurs, en rappelant que le Salon « Maison & Objet » se poursuit jusqu’au 19 janvier 2026 au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte.