Taieb Bouaicha | «La direction de l’UGTT doit démissionner»  

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) traverse depuis quelque temps l’une des crises les plus importantes de son histoire avec un secrétaire général démissionnaire, une direction presque paralysée, de fortes pressions extérieures, notamment de la part des autorités politiques, et une grogne intérieure qui n’est pas près de se calmer.

L’un des porte-parole de cette grogne, Taïeb Bouaïcha, qui se réclame d’une opposition syndicale démocratique, a estimé que la situation au sein de la Centrale syndicale, Prix Nobel de la Paix 2015 pour son rôle dans le dialogue national, est devenue inadmissible et inacceptable, accusant la direction actuelle d’être incapable de résoudre la crise interne.

Dans une déclaration à Mosaïque, il a souligné que les divisions profondes au sein de l’organisation empêchent tout consensus, y compris sur la tenue d’un congrès, initialement prévu en mars 2026, avertissant que tout processus organisationnel ou électoral engagé par l’actuelle direction serait contesté.

Celle-ci, qui est fortement contestée, doit assumer ses responsabilités et démissionner, estime Bouaicha, ajoutant que le salut de l’organisation passe par une restructuration à partir des syndicats de base et la mise en place d’une commission composée de syndicalistes indépendants pour mener les réformes nécessaires.

Bouaicha a par ailleurs dénoncé le flou juridique entourant les appels à la tenue d’une commission administrative, mettant en garde contre les répercussions de la poursuite de la crise sur l’UGTT et sur le pays.

