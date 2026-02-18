Peine de prison ferme pour Imed Dghij

Imed Deghi, ancien membre de la coalition islamiste Al Karama a été condamné à deux ans de prison ferme par la Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis.

Cette condamnation est tombée, hier mardi, visant Imed Dghij alors qu’un activiste de la société civile a écopé de 7 années, et ce, dans une même affaire liée à des publications sur les réseaux sociaux, selon une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 18 février 2026.

Ils ont été accusés notamment d’incitation au meurtre et à la haine, sachant que selon la même source, Imed Dghij a comparu en état de liberté dans cette affaire, alors que le 2e accusé était en état de détention.

