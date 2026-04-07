Drame à Zahrouni | Un jeune poignarde son père et son frère !

Les agents du district de la sûreté nationale de la région ont réussi à interpeller, un jeune qui a agressé à l’arme blanche, son frère et son père, chez eux à Zahrouni.

C’est ce qu’a fait savoir une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, ce mardi 7 avril 2026, en précisant que selon les premières informations, une violente dispute a éclaté à l’intérieur du domicile familial et le suspect a porté un coup de sabre à son frère, le blessant grièvement au niveau du cou.

​Le père, qui tentait de s’interposer pour calmer la situation, n’a pas été épargné : Le fils s’est retourné contre lui, lui infligeant des blessures au visage.

​Les unités de la Protection Civile sont dépêchées sur les lieux en urgence pour transporter les victimes à l’hôpital, où le frère blessé a été admis en soins intensifs et son état est jugé critique par le corps médical. ​Le père s’en est quant à lui sorti, son état est jugé stable après avoir reçu les soins nécessaires, ajoute la même source.

Entre temps, l’agresseur avait fui mais le périmètre a été bouclé et il a été arrêté rapidement en possession de l’arme du crime. Le ministère public a décidé de le placer en garde à vue et l’enquête se poursuit.

Y. N.