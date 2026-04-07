Tunis | Fermeture temporaire du parc zoologique du Belvédère

La municipalité de Tunis a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 6 avril 2026, la fermeture provisoire des portes du jardin zoologique du Belvédère au public.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un programme de maintenance et de mise à niveau du site, précise la municipalité en annonçant une fermeture d’un mois, et ce, à partir du 13 avril 2026 et jusqu’au 14 mai 2026 inclus.

Dans son communiqué la municipalité indique que cette interruption est nécessaire pour permettre le lancement de vastes travaux de maintenance et de nettoyage visant à offrir une cure de jouvence aux installations du parc, souvent très sollicitées par les visiteurs et grantir que toutes les infrastructures répondent aux normes de sécurité en vigueur.

La même source souligne sa volonté à optimiser la préparation du parc pour qu’il puisse accueillir les citoyens dans les meilleures conditions possibles dès la mi-mai, juste avant le pic de fréquentation estival.

Y. N.