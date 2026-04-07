Guerre en Iran | Dérives et menaces de Trump au mépris du droit international

Le ton monte encore d’un cran entre Washington et Téhéran après l’ultimatum glacial fixé par Donald Trump à l’Iran : «Une civilisation entière va mourir », a-t-il cru menacer.

Face au blocage stratégique du détroit d’Ormuz, Trump a lancé que l’Iran pourrait être « détruit en une seule nuit » et a affirmé être prêt à cibler des infrastructures vitales, notamment les ponts et les centrales énergétiques.

Le président américain a balayé les critiques internationales concernant d’éventuels crimes de guerre, en indiquant ne pas « s’inquiéter » de la destruction d’infrastructures à usage civil !

En réaction, l’armée iranienne a qualifié les menaces de Trump de « rhétorique arrogante » et les autorités iraniennes ont choisi de faire la sourde oreille, tout en activant leurs leviers diplomatiques, notamment via le orte-parole de l’armée qui a déclaré que « ces menaces n’auraient pas d’effet sur les opérations en cours» .

Par ailleurs, à l’ONU l’ambassadeur Amir Saeid Iravani a saisi Antonio Guterres, avertissant que « le silence de la communauté internationale face à ces violations flagrantes nuit gravement à l’intégrité du droit international et pourrait aussi avoir des conséquences sur toute la région ».

Y. N.