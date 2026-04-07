Météo | Les températures attendues cette nuit en Tunisie

Les conditions restent stables et agréables sur la majeure partie de la Tunisie, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans son bulletin, l’INM prévoit un temps dégagé à peu nuageux sur l’ensemble des régions avec un léger vent qui soufflera de secteur Sud, avec une intensité faible à modérée.

Pour les températures l’INM affirme que la douceur est au rendez-vous avec des nocturnes variant entre 12°C et 17°C au nord et dans les zones montagneuses et entre 18°C et 22°C ailleurs.

Y. N.

.