Concert solidaire pour financer l’accès à l’eau à Siliana

Le Rotary Club Tunis Médina organise, le 16 avril 2026, à l’Opéra de Tunis, un concert caritatif intitulé «La Symphonie des Légendes». L’événement cherche à mobiliser le public autour d’un objectif concret : financer un projet d’accès durable à l’eau potable au profit de l350 familles dans le gouvernorat de Siliana, au centre de la Tunisie.

Organisé en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Carthage et l’Opéra de Tunis,le concert réunira plus de160 artistes sous la direction du maestro Hafedh Makni et avec une direction chorale assurée par Mourad Gaaloul.

Au programme, une fusion audacieuse entre les époques et les styles avec des hommages à Oum Kalthoum, Abdelhalim Hafez, Farid Al-Atrache et Fayrouz, au patrimoine musical tunisien et aux classiques occidentaux, de Mozart à Abba en passant par Charles Aznavour et Dalida.

L’intégralité des recettes sera consacrée au projet «Eau pour tous», porté par le Rotary

Club Tunis Médina. Et qui prévoit l’installation de systèmes de pompage alimentés par énergie photovoltaïque afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans des zones rurales confrontées à des coupures récurrentes.

Les billets sont disponibles sur le site Teskirti.tn