Le Comité pour la justice appelle à l’abandon des poursuites contre Chawki Tabib

Le Comité pour la Justice (CFJ) a exprimé, ce mardi, sa profonde inquiétude suite à la comparution, hier, de l’ancien bâtonnier Chawki Tabib devant la chambre criminelle de Tunis.

Dans son communiqué le CFJ a exprimé sa pleine solidarité avec Chawki Tabib ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), estimant que ce procès constitue une dérive procédurale grave et une atteinte au principe de protection des acteurs de la lutte contre la corruption.

Ci dessous le communiqué du CFJ, qui appelle par ailleurs, à l’annulation des poursuites engagées contre Chawki Tabib :

Le Comité pour la Justice (Committee for Justice – CFJ) exprime sa vive préoccupation face à la persistance des poursuites judiciaires abusives contre l’ancien bâtonnier et ancien président de l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption (INLUCC), Chawki Tabib, qui a comparu le 6 avril 2026 devant la chambre criminelle de Tunis. Le Comité considère que le renvoi de M. Tabib devant la justice financière, en raison de ses anciennes fonctions de contrôle, constitue une dérive procédurale grave et une atteinte au principe de protection des acteurs de la lutte contre la corruption.

Le Comité attire l’attention sur le fait que ce dossier, le quatrième visant M. Tabib, est directement lié à des affaires de « conflits d’intérêts » qu’il avait révélées durant son mandat, conférant à ces poursuites un caractère vindicatif manifeste. Le Comité dénonce également le mépris de l’immunité légale dont bénéficie M. Tabib en vertu de l’article 26 du décret-loi n° 120 de 2011, et considère la série de mesures restrictives (assignation à résidence, interdiction de voyage, harcèlement judiciaire) comme faisant partie d’une tentative d’« assassinat moral » systématique.

Le Comité pour la Justice (CFJ) appelle les autorités tunisiennes à mettre fin immédiatement à toutes les poursuites abusives contre Chawki Tabib et à respecter les garanties légales accordées aux membres de l’INLUCC. Le Comité souligne que transformer la justice en un terrain de règlement de comptes contre ceux qui ont dénoncé la corruption envoie un message d’intimidation dangereux aux lanceurs d’alerte et sape les fondements de l’État de droit