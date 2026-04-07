Le FSN appelle à une mobilisation samedi 11 avril à Tunis

Le Front de salut national (FSN) a annoncé un rassemblement à l’occasion de l’anniversaire du 4e anniversaire de sa création ainsi que la célébration du 88e anniversaire de la Fête des martyrs.

​Initialement prévue à une autre date, la manifestation se tiendra finalement le samedi 11 avril 2026, à partir de 10h00, devant le Théâtre Municipal de Tunis à l’avenue Habib Bourguiba, indique le FSN, en soulignant que ce rassemblement se tiendra sous le signe de la mémoire et de la solidarité.

​Dans son communiqué, le Front regroupant des partis de l’opposition, exhorte ses sympathisants et les citoyens à venir nombreux pour rendre hommage aux martyrs de la patrie et pour exiger la libération immédiate des détenus politiques.

​« Soyons tous au rendez-vous pour défendre les prisonniers d’opinion et réaffirmer notre attachement indéfectible au processus démocratique », indique encore le FSN dans son appel à manifester.

Y. N.