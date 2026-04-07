Le FSN appelle à une mobilisation samedi 11 avril à Tunis

Le Front de salut national (FSN) a annoncé un rassemblement à l’occasion de l’anniversaire du 4e anniversaire de sa création ainsi que la célébration du 88e anniversaire de la Fête des martyrs.
Initialement prévue à une autre date, la manifestation se tiendra finalement le samedi 11 avril 2026, à partir de 10h00, devant le Théâtre Municipal de Tunis à l’avenue Habib Bourguiba, indique le FSN, en soulignant que ce rassemblement se tiendra sous le signe de la mémoire et de la solidarité.
Dans son communiqué, le Front regroupant des partis de l’opposition, exhorte ses sympathisants et les citoyens à venir nombreux pour rendre hommage aux martyrs de la patrie et pour exiger la libération immédiate des détenus politiques.
« Soyons tous au rendez-vous pour défendre les prisonniers d’opinion et réaffirmer notre attachement indéfectible au processus démocratique », indique encore le FSN dans son appel à manifester.
Y. N.
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