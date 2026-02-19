Le faux passeport autrichien d’Epstein et le Mossad !

Les documents publiés par le Département américain de la Justice concernant le financier pédo-criminel et agent du Mossad Jeffrey Epstein contiennent des photos d’un passeport autrichien découvert par des agents du FBI dans un coffre-fort de son hôtel particulier de l’Upper East Side à New York en 2019.

Imed Bahri

Plusieurs médias ont évoqué ce faux passeport mais le média autrichien Vol.at en a publié des photos. Le faux passeport comporte une photo d’Epstein mais il est établi au nom de Marius Robert Fortelni. Il serait né le 30 juillet 1954 à Vienne. Il serait un dirigeant d’entreprise (manager) expatrié en Arabie saoudite et précisément dans la ville de Dammam.

C’est ce qui est appelé dans le jargon de l’espionnage une légende ce qui veut dire une fausse identité complète (nom, passé, métier, papiers) créée pour permettre à un agent (dit «le clandestin») d’opérer secrètement sur le terrain.

L’agent Epstein et les opérations Iran-Contra

Ce qui est saisissant, c’est que la durée de validité de 5 ans du passeport qui va du 21 mai 1982 au 21 mai 1987 corrobore les affirmations du journaliste d’investigation Dylan Howard (auteur d’‘‘Epstein: Dead Men Tell No Tales’’) et de l’ancien officier du Mossad Ari Ben-Menashe qui ont indiqué qu’il a été recruté, au début des années 1980, comme agent du Mossad par Robert Maxwell, son beau-père, agent israélien lui aussi, mort en pleine mer dans des circonstances louches et enterré en Israël, comme nous l’avons écrit dans l’article «Epstein et le Mossad: Chut, il ne faut surtout pas en parler !».

Ben-Menashe a aussi affirmé que l’agent Epstein a joué un rôle dans les opérations Iran-Contra, qui se sont déroulées durant la période de validité de ce passeport. Il est donc très probable que ce faux passeport autrichien lui a servi dans ces opérations d’espion du Mossad.

Vol.at précise qu’auparavant, le quotidien Der Standard avait également déjà fait état de la découverte d’un faux passeport autrichien. Cette découverte soulève de nombreuses questions, écrivait le journal. Le passeport indique avoir été délivré le 21 mai 1982 par la Direction de la police fédérale de Vienne.

Un faux passeport qui a bien servi

Cependant, la photo d’Epstein n’y est pas authentifiée par un tampon. Et le passeport comporte des tampons d’entrée et de sortie, notamment français et saoudiens. Europe 1 a révélé que le passeport a été tamponné à plusieurs reprises dans des aéroports français, à Paris mais aussi à Nice, entre 1982 et 1983.

En mars 2022, dans une réponse à une enquête parlementaire, le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner (ÖVP), a indiqué que les investigations n’avaient pas permis de confirmer l’existence du passeport autrichien en question. Par conséquent, aucune information n’a pu être établie quant à son origine et aux circonstances de sa délivrance. Il a aussi déclaré : «Selon la loi sur les passeports, seuls les citoyens autrichiens peuvent obtenir des passeports ordinaires, des passeports de service ou des passeports diplomatiques».

Dans les décennies qui ont suivi, devenu un homme public, Epstein n’utilisait plus de faux passeport mais avait une autre attitude louche, il réclamait deux passeports américains en même temps, selon ABC News. Il motivait sa demande au Département d’État par le fait qu’il ne voulait pas que certains pays sachent qu’il s’est rendu dans d’autres. Par exemple, il ne voulait pas que l’Arabie saoudite et la Jordanie apprennent qu’il s’est rendu en Israël.