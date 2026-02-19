Tunis | Huit mois de prison pour le député Ahmed Saïdani

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict ce jeudi 19 février 2026, dans l’affaire visant le député Ahmed Saïdani.

Le député, en détention depuis le 6 février courant, a écopé d’une peine de huit mois de prison ferme, et ce, pour atteinte à autrui, via les réseaux publics de télécommunications.

Pour rappel, le bloc parlementaire de la Ligne nationale souveraine, auquel appartient Ahmed Saïdani, a fermement dénoncé son arrestation et a pointé du doigt une « violation manifeste des procédures », tout en appelant à sa libération.

Y. N.