PSG – Monaco en live streaming : match retour Ligue des Champions 2026

Ce soir à 20h00 au Parc des Princes à Paris, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco pour le match retour des barrages de la Ligue des champions 2025-26, après une première manche palpitante remportée 3-2 par le PSG à l’aller grâce notamment à un doublé de Désiré Doué et une réalisation d’Achraf Hakimi malgré un début tonitruant de Folarin Balogun pour Monaco.

Au-delà de l’enjeu immédiat de qualification pour les 8es de finale, cette rencontre s’inscrit dans une longue histoire de duels serrés entre les deux clubs : si Monaco a longtemps dominé les confrontations historiques en France, le PSG a pris l’ascendant ces dernières saisons et cherche à étendre son autorité européenne face à son rival de toujours — un face-à-face enrichi de grandes affiches et de grandes performances sur la scène continentale. Suivez ici toutes les dernières infos, analyses et tendances de ce choc 100 % français qui passionne les supporters.

Suivez en direct le match retour PSG AS Monaco LDC 2026: