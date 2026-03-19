Sortie de l’hôpital et retour en milieu carcéral pour Wadie Jary

Après une hospitalisation de huit jours, l’ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Wadie Jary a quitté l’établissement médical pour regagner son lieu de détention.

C’est ce qu’annonce son comité, ce jeudi 19 mars 2026, en précisant que la décision a été prise par l’équipe médicale du service de cardiologie, qui a estimé que son état permettait la fin de son hospitalisation sous certaines conditions. Wadie Jary a réintégré la prison, muni d’une prescription médicale rigoureuse.

Un rendez-vous ultérieur est déjà programmé à l’hôpital pour des examens de contrôle et un suivi approfondi par les spécialistes en cardiologie, ajoute la même source.

Dans ce même communiqué, des remerciements ont été adressés à « l’ensemble du personnel médical et paramédical, ainsi qu’aux agents du CHU pour la qualité de la prise en charge et des soins prodigués ».

Le comité a également formulé une reconnaissance à l’égard « des cadres et agents de la prison civile de la Mornaguia, tous corps confondus, pour leur coordination durant cette période ».

Y. N.