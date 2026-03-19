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Sortie de l’hôpital et retour en milieu carcéral pour Wadie Jary

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19 mars 202619 mars 2026
Sortie de l’hôpital et retour en milieu carcéral pour Wadie Jary

Après une hospitalisation de huit jours, l’ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Wadie Jary a quitté l’établissement médical pour regagner son lieu de détention.

C’est ce qu’annonce son comité, ce jeudi 19 mars 2026, en précisant que la décision a été prise par l’équipe médicale du service de cardiologie, qui a estimé que son état permettait la fin de son hospitalisation sous certaines conditions. Wadie Jary a réintégré la prison, muni d’une prescription médicale rigoureuse.

Un rendez-vous ultérieur est déjà programmé à l’hôpital pour des examens de contrôle et un suivi approfondi par les spécialistes en cardiologie, ajoute la même source.

Dans ce même communiqué, des remerciements ont été adressés à « l’ensemble du personnel médical et paramédical, ainsi qu’aux agents du CHU pour la qualité de la prise en charge et des soins prodigués ».

Le comité a également formulé une reconnaissance à l’égard « des cadres et agents de la prison civile de la Mornaguia, tous corps confondus, pour leur coordination durant cette période ».

Y. N.

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