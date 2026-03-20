Tunisie-Biélorussie | Les vœux de Loukachenko à Saïed

Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a adressé, ce vendredi 20 janvier 2026, ses félicitations au président Kaïs Saïed à l’occasion de la fête de l’indépendance de la Tunisie, a apporté l’agence BelTA en citant le service de presse du dirigeant biélorusse.

«En ce jour de fête, je tiens à saluer votre volonté politique, votre détermination et votre vaste expérience d’homme d’État avisé, qui contribuent de manière inestimable à la croissance socio-économique de la République tunisienne et à l’amélioration du bien-être de ses citoyens», peut-on lire dans le message de félicitations.

Le dirigeant biélorusse a souligné l’intérêt de Minsk pour le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt commun. «J’espère qu’avec votre soutien, le dialogue Biélorussie-Tunisie recevra un nouvel élan et atteindra la pleine mesure de son potentiel», a déclaré Loukachenko, qui a «souhaité à Saïed une bonne santé et beaucoup de succès dans ses fonctions, ainsi que la paix et l’harmonie au peuple tunisien.»