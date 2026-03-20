La Tunisie accueille le Congrès international de neurologie pédiatrique

La Tunisie se prépare à accueillir le 11e Congrès national de neurologie pédiatrique du 26 au 28 mars 2026. Ce congrès se tiendra simultanément au 52e Congrès de la Société européenne de neurologie pédiatrique (SENP), organisé pour la première fois hors d’Europe.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a rencontré, jeudi 19 mars, les représentants de l’Association tunisienne de neurologie de l’enfant et de l’adolescent (Atnea) et ils ont convenu d’une série de mesures visant à renforcer la prise en charge des enfants atteints de troubles neurologiques.

Parmi les mesures prévues figurent l’équipement du service de neurologie pédiatrique de l’hôpital national neurologique Mongi Ben Hamida, ainsi que le renforcement de la recherche scientifique et de la formation spécialisée dans ce domaine. L’objectif est de développer l’expertise nationale et d’identifier des solutions thérapeutiques innovantes.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, l’organisation de ce forum scientifique international confirme le rôle croissant de Tunis comme destination pour les événements médicaux mondiaux et comme plaque tournante régionale pour l’échange d’expertise et la recherche scientifique en neurologie pédiatrique.