Mahmoud Ali Youssouf | «La Tunisie est un phare de résilience»

«Que la Tunisie continue d’être un phare de résilience, d’unité et d’espoir, inspirant le continent tandis que nous œuvrons ensemble pour une Afrique pacifique, prospère et intégrée», a déclaré le Président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ce vendredi 20 janvier 2026, en adressant ses plus chaleureuses félicitations au Gouvernement et au peuple de la République tunisienne à l’occasion du 70e anniversaire de leur indépendance.

«Cette journée mémorable est l’occasion d’honorer le courage et les sacrifices du peuple tunisien dans sa lutte historique pour la liberté et la souveraineté, et de célébrer les remarquables réalisations de la nation depuis son indépendance», a écrit Mahmoud Ali Youssouf, ajoutant : «La Tunisie continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la solidarité africaine, le maintien de la paix et l’intégration régionale, en pleine adéquation avec les idéaux du panafricanisme et la vision de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons.»

«L’Union africaine salue l’engagement indéfectible de la Tunisie envers les principes d’unité, de démocratie et de développement durable, ainsi que sa contribution active à la stabilité régionale et aux initiatives continentales», souligne le responsable panafricain et de conclure : «La célébration de la fête nationale tunisienne est non seulement un moment de fierté nationale, mais aussi une réaffirmation de l’aspiration collective de l’Afrique à la paix, à la prospérité et au progrès partagé.»