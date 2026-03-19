Le Maroc, 1er importateur d’armes d’Afrique

Le Maroc est devenu le premier importateur d’armes majeures en Afrique, ses achats ayant augmenté ces cinq dernières années, alors que le pays poursuit la modernisation de son armée, selon un rapport. Cette hausse intervient dans un contexte de tensions persistantes avec l’Algérie voisine.

Ces conclusions proviennent de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), en Suède, qui suit les transferts d’armes à l’échelle mondiale.

Son dernier rapport, publié cette semaine, montre que les importations marocaines d’armes majeures ont progressé de 12 % entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020.

Les armes majeures comprennent notamment des véhicules blindés, des avions de chasse, des navires de guerre et des systèmes de missiles.

Le Maroc se classe désormais au 28e rang mondial des pays importateurs d’armes, Rabat poursuivant la modernisation de ses forces armées dans une région marquée par des tensions persistantes avec l’Algérie voisine, indique le rapport.

Les importations d’armes de l’Algérie ont quant à elles chuté de 78 % sur la même période. Mais Sipri a appelé à la prudence quant à ces chiffres, soulignant que l’Algérie a tendance à être discrète sur ses achats militaires.

Trois principaux fournisseurs

Le rapport recense également les principaux fournisseurs d’armes du Maroc.

Les États-Unis ont représenté environ 60 % des livraisons au pays entre 2021 et 2025, suivis d’Israël avec environ 24 % et de la France avec environ 10 %.

Ces chiffres témoignent d’un récent renforcement de la coopération militaire entre Rabat et Israël, notamment dans le domaine des systèmes de surveillance.

Ailleurs en Afrique, la tendance a été très différente. Les importations d’armes des autres pays du continent ont chuté de 41 % entre 2021 et 2025.

Durant cette période, les États-Unis ont fourni 19 % des armes livrées à l’Afrique, suivis de la Chine, de la Russie et de la France.