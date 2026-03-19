Mohsen Marzouk réclame son droit au renouvellement de son passeport

Dans un communiqué publié le 19 mars 2026 sur sa page Facebook, le Mouvement Haq informe le public qu’il «suit de près la demande de renouvellement de passeport de Mohsen Marzouk», ancien conseiller auprès de la présidence de la République et ancien secrétaire général du parti Mahrou Tounes, après que l’activiste politique ait fait face à des difficultés à renouveler son document de voyage auprès des autorités compétentes.

Tout en rappelant que «le droit d’obtenir des documents de voyage est un droit constitutionnel garanti à tous les citoyens tunisiens sans exception, et ne peut être restreint que conformément aux dispositions de la loi», et que «l’État de droit et la neutralité des institutions publiques sont les deux piliers fondamentaux de la garantie des droits de la citoyenneté, tels que stipulés dans la Constitution tunisienne et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme», le Le Mouvement Haq «appelle les autorités compétentes à accélérer le traitement administratif du passeport de M. Mohsen Marzouk, afin de garantir le respect de l’État de droit et la solidité des institutions.»

Il et à rappeler que l’intéressé avait publié sur sa page Facebook officielle un post adressé «à qui de droit» où il réclame le renouvellement de son passeport, en instance depuis plusieurs mois, malgré des demandes répétées. Marzouk rappelle aussi le cas de l’amiral Kamel Akrout, son ancien collègue à la présidence, qui a annoncé récemment rencontrer le même problème auprès des autorités consulaires tunisiennes.