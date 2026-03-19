Kalaâ Seghira | Un train incendié après un accident mortel

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé qu’un motocycliste a été mortellement percuté par un train alors qu’il tentait de traverser la voie ferrée via un passage anarchique.

Cet accident, qui s’est produit entre les gares de Kalaâ Seghira et Sousse, a provoqué une escalade de violence : une partie du train a été incendiée par des manifestants qui pointaient du doigt la responsabilité du conducteur.

Si les dégâts matériels sont notables, la SNCFT rassure qu’aucune victime supplémentaire n’est à déplorer parmi les passagers ou les agents à la suite de cet incendie.

La SNCFT a par ailleurs exprimé ses profonds regrets face à cette perte humaine et a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, tout en assurant qu’une enquête interne est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités de chacun, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.