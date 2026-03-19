Officiel | Le Mufti annonce la date de l’Aïd El-Fitr en Tunisie

Le Mufti de la République Hichem Ben Mahmoud a annoncé, dans la soirée de ce jeudi 19 mars 2026, la date de l’Aïd El-Fitr en Tunisie.

Le croissant lunaire a été observé dans différentes régions du pays, a indiqué le Mufti, confirmant ainsi l’annonce de l’Arabie saoudite, hier, ainsi que plusieurs autres pays.

Le Mufti a de ce fait indiqué, que ce jeudi correspond au dernier jour du mois de Ramadhan et que vendredi 20 mars 2026 sera ainsi le jour de l’Aïd El-Fitr.

Aïd Mubarek !

Y. N.