SOS Villages d’Enfants | Collecte de la Zakat el-Fitr par SMS au 85510

L’Association tunisienne des villages d’enfants SOS est autorisée pour la septième année consécutive, d’effectuer la collecte de dons de la Zakat el-Fitr par SMS

Lancée ce jeudi 19 mars 2026, cette campagne permet aux Tunisiens de s’acquitter de leur Zakat el-Fitr en un clic, sachant que la collecte va se poursuivre durant trois mois et que les citoyens peuvent soutenir l’association en envoyant un SMS au numéro court 85510.

Le coût du message est fixé à 2000 millimes (hors taxes et commissions), un montant qui correspond précisément à la valeur de la Zakat el-Fitr pour l’année 1447 H (2026), telle qu’établie récemment par le Mufti de la République.

Outre le SMS, l’association diversifie les moyens de contribution pour permettre aux Tunisiens, résidents ou expatriés, de manifester leur générosité soit en ligne, via le site web officiel de l’association par carte bancaire, par virement ou via des dépôts dans les bureaux de poste en utilisant le code spécifique de l’association : « 905 ».

Y. N.