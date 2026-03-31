Vents forts, pluies et froid annoncés pour cette nuit

Le temps reste instable et marqué par une nette dégradation sur une grande partie du pays pour cette nuit, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel demeure très nuageux, avec des pluies éparses, parfois orageuses, principalement sur le nord et localement dans les régions du centre, indique l’INM, en précisant que ces précipitations pourraient se montrer intenses sur les zones côtières, avec un risque de chutes de grêle localisées sur les reliefs, où les conditions hivernales se confirment avec l’apparition de quelques chutes de neige.

La prudence sera également de mise en ce qui concernent le vent de secteur nord-ouest qui soufflera violemment sur la plupart des régions, avec des rafales pouvant ponctuellement dépasser les 90 km/h.

L’INM annonce également une chute des températures avec des nocturnes variant entre 0 et 4 °C dans les régions de l’ouest et entre 5 et 10 °C sur le reste du pays.

Y. N.