Nabil Assaf, nouveau représentant de la FAO en Tunisie

Nabil Assaf, coordinateur sous-régional pour l’Afrique du Nord, a remis, hier, lundi 30 mars 2026, à Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, ses lettres de créances l’accréditant en qualité de représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Tunisie.

À cette occasion, M. Nafti a souligné l’importance de consolider le partenariat stratégique entre la Tunisie et la FAO, en vue de contribuer efficacement à la réalisation de la sécurité alimentaire, rappelant les relations historiques et étroites qui lient les deux parties.

Le ministre a, par ailleurs, salué le rôle de la FAO en tant que partenaire clé dans la promotion de la sécurité alimentaire et la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable. Et félicité l’organisation pour l’appui matériel et technique apporté dans la lutte contre le criquet pèlerin au cours de l’année 2025.

Il a également réitéré le soutien de la Tunisie aux initiatives de la FAO pour faire face aux défis croissants auxquels le monde est confronté, notamment le changement climatique, les crises sanitaires, les conflits armés et la rareté des ressources hydriques, qui constituent autant de menaces pour la sécurité alimentaire mondiale.

De son côté, M. Assaf a réaffirmé l’engagement de la FAO à poursuivre son appui aux efforts de l’État tunisien en matière de sécurité alimentaire et de développement durable, saluant la qualité des projets de coopération en cours, qui contribuent à répondre aux défis émergents.

M. Assaf a également mis en exergue l’importance de promouvoir des pratiques agricoles durables, de renforcer la recherche scientifique et le développement, ainsi que de mobiliser l’expertise nationale et internationale disponible, afin d’améliorer l’efficacité des interventions et d’atteindre les objectifs escomptés.

I. B. (communiqué).