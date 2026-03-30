Gafsa | Un réseau de trafic de cocaïne démantelé

La brigade de la police judiciaire de Gafsa est parvenue, ce lundi 30 mars 2026, à démanteler un réseau de trafic de cocaïne actif dans la région.

Selon une source sécuritaire citée par IFM, l’opération a été menée avec succès grâce à un guet-apens soigneusement préparé, qui a permis l’arrestation de deux individus en plein centre-ville.

Lors de l’interpellation, la police a procédé à la saisie d’une quantité de cocaïne en possession des deux suspects.

Sur ordre du ministère public près le tribunal de première instance de Gafsa, les deux dealers ont été placés en détention, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la même source

Y. N.