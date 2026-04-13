Tunis | La Cité des sciences accueille le cosmonaute russe Kirill Peskov

Dans le cadre de sa mission de promotion et de diffusion de la culture scientifique et technologique auprès du grand public, la Cité des Sciences à Tunis organise, en partenariat avec la Maison Russe en Tunisie, un événement scientifique d’envergure à l’occasion de la visite du cosmonaute-ingénieur d’essais russe Kirill Peskov, membre du corps des cosmonautes de Roscosmos.

Cette rencontre exceptionnelle qui aura lieu le samedi 18 avril 2026 à l’auditorium Ibn Khaldoun, offrira au public, aux jeunes, aux étudiants et aux passionnés de sciences, notamment les technologies de l’espace, l’opportunité unique d’échanger avec un acteur de premier plan de l’exploration spatiale contemporaine et de découvrir les enjeux actuels des missions habitées avec une intervention sur :

« La vie en orbite : enjeux humains et techniques des missions spatiales»

Un parcours d’excellence au service de l’exploration spatiale

Diplômé en ingénierie aéronautique de l’École supérieure d’aviation civile d’Oulianovsk en 2012, Kirill Peskov a entamé sa carrière en tant que copilote sur des avions long-courriers, totalisant plus de 3 000 heures de vol. Il intègre le corps des cosmonautes en 2018 et devient cosmonaute-ingénieur d’essais en 2021.Il a suivi des formations avancées au sein de plusieurs équipages de missions vers la Station spatiale internationale (ISS), notamment dans le cadre des programmes Soyouz et Crew Dragon.

Une mission spatiale remarquable

En mars 2025, Kirill Peskov a participé à la mission Crew-10 à bord du vaisseau Crew Dragon, aux côtés d’astronautes internationaux, dont Anne McClain, Nichole Ayers et Takuya Onishi. Durant cette mission de 147 jours, l’équipage a mené avec succès des expériences scientifiques de pointe, tout en assurant la maintenance et l’exploitation de la station spatiale. Le retour sur Terre s’est effectué en août 2025, après un amerrissage dans l’océan Pacifique.

Un rendez-vous inspirant pour la jeunesse

À travers cet événement, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement à rapprocher la science du citoyen, la visite du cosmonaute n’est pas seulement un événement scientifique, c’est un véritable levier d’inspiration autour des défis et des perspectives de l’exploration spatiale, qui peut éveiller des vocations, renforcer l’ambition et encourager toute une génération à regarder plus loin. C’est une véritable source puissante de motivation pour les carrières scientifiques et un message d’ouverture et de coopération internationale.

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