Alexandrie | Suicide en direct de la mannequin Basant Suleiman

Les services de sécurité d’Alexandrie, au nord de l’Egypte, enquêtent sur les circonstances du suicide du mannequin Basant Suleiman, survenu dimanche 12 avril 2026, à l’aube, dans le quartier de Smouha.

Selon les médias égyptiens, évoquant les premiers éléments de l’enquête, la jeune femme a chuté du balcon d’un appartement situé au 13e, en diffusant la vidéo de son suicide en direct sur sa page de réseau social.

Dans les minutes précédant l’incident, Basant Suleiman semblait profondément bouleversée. Elle évoquait une forte pression psychologique et de lourdes difficultés financières, ainsi que des conflits familiaux avec son ex-mari, et exprimait son angoisse quant à l’avenir de ses deux filles, dont la garde lui avait été retirée. Elle a également adressé un message poignant, lorsqu’elle s’est jetée du balcon en lançant: «Prenez soin de mes enfants.»

Cet incident a provoqué un choc, et pas seulement dans le milieu artistique. La détresse exprimée par la défunte les minutes ayant suivi son saut dans le vide ont donné un grand retentissement à cette tragédie relayée en direct sur les réseaux sociaux.

I. B.