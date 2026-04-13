Ligue des champions | L’espérance rate son entrée face à Sundowns  

En s’inclinant à domicile face à Mamelodi Sundowns (0-1), en demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique, disputée hier soir, dimanche 12 avril 2026, au stade de Radès, l’Espérance sportive de Tunis a sérieusement hypothéqué ses chances d’accéder à la finale, même si les Sang et Or ont souvent mieux joué à l’extérieur qu’à domicile et qu’ils ont déjà battu leur adversaire chez lui.

Pourtant, en première période, les coéquipiers du Mohamed Amine Ben Hamida ont laissé entrevoir de bonnes intentions en dominant leurs adversaires sud-africains et en se créant pas moins de quatre occasions non concrétisées, dont un bolide de Danho sur la transversale.

Par contre, les visiteurs ont fait preuve de réalisme en marquant sur leur unique occasion de la rencontre, en début de seconde mi-temps, grâce à Brayan Léon Muniz qui a conclu de la tête une belle triangulation sud-africaine.

Les hommes de Patrice Beaumelle ont tenté de réagir mais ils ont manqué de précision pour prendre à défaut la défense de Sundowns et même le carton rouge reçu par Grant Kekana, pour jeu dangereux (84e) n’a pas aidé les Espérantistes à trouver le chemin de filets. Le but encaissé contre le sens du jeu semble avoi complètement perturbé les schémas de l’équipe qui s’est vu refuser un but validé par l’arbitre mais refusé suite à l’intervention du VAR.

Dans 6 jours à Pretoria, l’Espérance doit se surpasser pour venir à bout d’une équipe sud-africaine qui, contrairement à ses habitudes, a montré hier soir qu’elle était capable de verrouiller le chemin du gardien Williams. Ce sera dur mais pas impossible, étant donné le style de jeu espérantiste plus à l’aise à l’extérieur, comme elle l’avait déjà montré contre le même adversaire.

I. B.