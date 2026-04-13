Météo-Tunisie | Pluies et orages annoncés pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des précipitations dans plusieurs régions du pays pour la nuit de ce lundi 13 au mardi 14 avril 2026.

​La nuit sera marquée par un ciel souvent très nuageux et des pluies éparses, parfois accompagnées d’orages temporaires, toucheront d’abord le nord et le Centre, avant de s’étendre localement vers le Sud en fin de nuit.

​La vigilance est de mise ajoute l’INM en affirmant que le vent soufflera fort près des côtes et localement dans le Sud et que les rafales peuvent dépasser temporairement les 60 km/h lors du passage des nuages orageux.

​Les températures varieront entre 12 et 16°C au nord et au centre et entre 17 et 22°C dans le sud avec un 10°C attendu sur les hauteurs, indique encore l’Institut de la météorologie.

Y. N.