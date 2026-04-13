Un Tunisien tué en Corse | Un couple mis en examen

Dans le cadre de l’enquête menée sur le meurtre de Hamdi Ben Rhouma, commis jeudi soir en Haute-Corse, la justice a mis en examen un homme et son épouse, originaires de Solaro, lieu du crime.

Selon les médias français, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a annoncé ce lundi 13 avril 2026 la mise en examen du couple, en précisant que les investigations révèlent que le drame ne serait pas lié au grand banditisme, mais semblerait s’inscrire « dans le contexte d’un différend d’ordre privé ».

La victime, Hamdi Ben Rhouma, un artisan maçon de 41 ans, né en Tunisie, avait fondé son entreprise à Solaro fin 2021. Il était auparavant connu des services de police pour des faits anciens de violences et de stupéfiants, ainsi que pour des délits routiers récent.

La police avaient initialement interpellé cinq personnes mais trois ont été remises en liberté sans poursuites. Les deux principaux suspects, âgés eux aussi d’une quarantaine d’années, ont été présentés au magistrat.

L’auteur du crime a été mis en examen pour assassinat et placé immédiatement en détention provisoire, ajoute la même source en indiquant que son casier judiciaire porte trace de condamnations anciennes pour trafic de stupéfiants et violences.

Sa compagne a quant à elle été mise en examen pour complicité d’assassinat. Elle a été incarcérée en attendant son passage devant le juge des libertés et de la détention.

Pour rappel Hamdi Ben Rhaouma a été tué par balles jeudi soir devant la mairie annexe de Solaro, un village de 750 habitants de plaine orientale corse.

Y. N.