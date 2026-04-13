L’âme de l’opéra | Un concert international pour célébrer l’essence de l’art

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, Cité de la Culture accueillera un concert d’exception conçu comme un retour à l’essence même de l’art lyrique, organisé par la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts Mohamed Amouri.

Ce rendez-vous inédit pris pour jeudi 30 avril 2026, réunira sur scène Patrice Fontanarosa, légende vivante du violon, incarnant depuis plusieurs décennies l’excellence de l’école française sur la scène internationale, Hassen Doss, engagé dans la diffusion du répertoire lyrique et reconnu pour la générosité de son expression, Sabine Riva, dont la précision vocale et la sensibilité artistique servent avec justesse les grandes pages du répertoire et Stéphanie Fontanarosa, dont le jeu conjugue rigueur, finesse d’analyse et sens aigu du dialogue musical.

Réalisé en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis et la Télévision Nationale Tunisienne, ce concert est produit avec le concours de l’Ambassade de France en Tunisie, de l’Ambassade d’Autriche en Tunisie, du Consulat de Monaco ainsi que de l’Institut français de Tunisie.

Présenté au sein de la Cité de la Culture, cet événement témoigne de l’inscription de Tunis dans un espace de circulation artistique entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.

Sa captation par la Télévision Nationale Tunisienne contribuera à prolonger son rayonnement au-delà du temps de la représentation.

Les billets ont en vente en ligne ,: Fidèle aux valeurs de la Fondation Hasdrubal et de ses partenaires institutionnels, cet événement sera accessible gratuitement aux étudiantes et aux étudiants, sur présentation d’un justificatif de scolarité et dans la limite des places disponibles.

Communiqué