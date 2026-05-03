Healthcare IT Forum | Accélérer la digitalisation de la santé en Tunisie

Le Healthcare IT Forum 2026, rendez-vous des innovateurs de la santé, réunira, les 5 et 6 mai 2026, à Tunis, décideurs publics, DSI, experts IT, établissements de santé, laboratoires et industries pharmaceutiques, pour accélérer la transformation digitale du secteur.

Organisé par Extra Com, sous l’égide du ministère de la Santé et en partenariat avec le Centre informatique du ministère de la santé (Cims), Tunisie Telecom et soutenu par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et GIZ Tunisie, ce forum est la plateforme stratégique incontournable face aux mutations du secteur santé.

Intelligence artificielle en santé (applications concrètes, limites et impacts sur les pratiques médicales) ; cybersécurité et protection des données (sécurisation des systèmes hospitaliers, laboratoires et industries pharmaceutiques) ; interopérabilité des systèmes d’information (fluidité des échanges, qualité des données et connexion public-privé) ; transformation digitale des établissements (performance des systèmes, parcours patient et optimisation des processus) ; digitalisation de l’industrie pharmaceutique (conformité, automatisation et technologies émergentes) ; innovation et startups santé (nouveaux modèles, solutions disruptives et dynamique innovante).

Les participants profiteront d’espaces dédiés pour échanger directement avec des partenaires stratégiques, identifier des opportunités de collaboration et lancer des projets innovants en santé digitale. Un cadre idéal pour tisser des liens public-privé à haute valeur ajoutée, combinant networking qualifié avec les décideurs clés, découverte de solutions innovantes et partage de bonnes pratiques.