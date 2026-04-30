Amira Romani dans le ‘Top 50 Femmes en Allemagne’

Amira Romani, Senior Vice President Innovation & Technology Strategy chez Siemens Healthineers, figure parmi les lauréates des «Top 50 Femmes pour l’avenir de l’Allemagne» 2026, une distinction attribuée par Dup Unternehmerin dans la catégorie ‘Technologie et Intelligence Artificielle’.

Cette reconnaissance met en lumière son rôle majeur dans le développement et la promotion de l’innovation technologique appliquée à la santé à l’échelle internationale.

Originaire de Tunisie, Amira Romani incarne une réussite remarquable dans le domaine des technologies de pointe. Son parcours a été salué dès 2024 par Reconnectt, qui lui a décerné le prix Tunisian Woman in Tech of The Year 2023, soulignant son engagement et son impact dans l’écosystème technologique.

Une voix influente pour une innovation responsable

Au sein de Siemens Healthineers, Amira Romani pilote la stratégie globale d’innovation et supervise le développement de partenariats technologiques structurants. Elle dirige notamment le programme Shift, une initiative d’open innovation favorisant la collaboration entre entreprises, start-ups, institutions académiques et acteurs publics.

Elle contribue également à des projets d’envergure européenne, dont le consortium Access-AD, dédié à l’amélioration de l’accès aux diagnostics et aux thérapies précoces de la maladie d’Alzheimer, ainsi qu’à des initiatives visant à optimiser la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

À travers ses actions, elle œuvre à accélérer la transformation numérique du secteur de la santé, en intégrant des solutions basées sur l’intelligence artificielle, tout en promouvant des modèles de soins plus durables et inclusifs.

«L’innovation en santé ne se limite pas aux technologies les plus récentes : elle consiste à aligner les personnes, les processus et les outils pour créer une valeur durable», déclare-t-elle.

Intervenante reconnue sur la scène internationale, Amira Romani partage régulièrement son expertise lors d’événements majeurs tels que le LSI Europe Summit. Elle y défend une vision d’une innovation centrée sur le patient, capable de répondre aux défis contemporains tels que le vieillissement des populations, la pénurie de personnel soignant et l’accès équitable aux soins.

Dirigeante internationale spécialisée en nanotechnologies et technologies médicales, à travers ses fonctions chez Siemens Healthineers, elle contribue activement à façonner l’avenir de la santé en s’appuyant sur l’innovation collaborative et les technologies de pointe.

Reconnectt et Tunisian AI Society saluent cette distinction, qui vient consacrer l’excellence des femmes tunisiennes dans les domaines des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), et tout particulièrement dans le champ de l’intelligence artificielle.

Elle souligne également leur contribution déterminante aux transformations technologiques et sociétales à l’échelle internationale, ainsi que leur rôle croissant dans la construction d’une innovation inclusive et durable.