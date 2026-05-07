Football | Des arbitres autrichiens pour Espérance – Club Africain

La Direction nationale de l’arbitrage de la Fédération tunisienne de football (FTF) a désigné l’arbitre autrichien Christian-Petru Ciochirca pour le derby de la Capitale, entre l’Espérance sportive de Tunis et le Club Africain, dimanche 10 mai 2026, à 16 heures, dont dépendra largement l’issue du championnat de Ligue 1 que les deux clubs briguent sérieusement.

Christian-Petru Ciochirca aura pour assistants, Maximilan Weiss et Michael Obritzberger, alors que le 4e arbitre sera Hamza Jaïed.

Par ailleurs, les deux Autrichiens Harald Lechner et Roland Brandner ont été désignés pour la VAR.

Voici les désignations d’arbitres pour la 29e journée :

Vendredi 8 mai 2026 :

– Stade tunisien – Union sportive de Ben Guerdane (Montassar Belarbi)

– Avenir sportif de Soliman – Avenir sportif de Gabès (Mohamed Ali Karouia)

– Olympique de Béja – Jeunesse sportive d’El Omrane (Hosni Naïli)

– Jeunesse sportive kairouanaise – Union sportive monastirienne (Achraf Haraketi)

Samedi 9 mai 2026 :

– Avenir sportif de la Marsa – Club sportif sfaxien (Bassem Belaïd)

– Etoile sportive du Sahel – Club athlétique bizertin (Houssem Ben Sassi)

– Espérance sportive de Zarzis – Etoile sportive de Metlaoui (Abdelhamid Badreddine)

Dimanche 10 mai 2026 :

Espérance sportive de Tunis – Club Africain (Christian-Petru Ciochirca).

Tous les matches commencent à 16h00.