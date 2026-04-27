Santé | Introduction des stents résorbables en Tunisie

Des stents coronaires résorbables (ou biorésorbables) de troisième génération sont introduits en Tunisie, et pour la première fois en Afrique. Souvent constitués d’alliage de magnésium (comme le Magmaris) ou de polymères, ils sont conçus pour disparaître progressivement. Ils permettent la réouverture des artères sans laisser de dispositif permanent dans le vaisseau sanguin et se dissolvent progressivement après avoir rempli leur fonction.

Avec le Fantom Encore, la Tunisie franchit ainsi une nouvelle étape en matière d’innovation médicale.

La première intervention du genre a été réalisée à l’hôpital universitaire Rabta de Tunis, au sein du service de cardiologie dirigé par le professeur Sami Mourali, dans le cadre d’une collaboration avec des experts internationaux allemands. Cette nouvelle technologie représente une avancée significative dans le traitement des maladies coronariennes.

Ce stent de dernière génération permet la réouverture des artères sans laisser de dispositif permanent dans le vaisseau sanguin. Il se dissout progressivement après avoir rempli sa fonction.

Cette approche améliore les résultats thérapeutiques à long terme, notamment chez les patients jeunes.

L’introduction de cette technologie témoigne du niveau de préparation des hôpitaux publics tunisiens, de l’expertise de son personnel médical et du positionnement du pays comme pôle régional de médecine de pointe en Afrique.

Cette initiative témoigne également de l’importance de la coopération internationale dans le transfert de compétences et de technologies, contribuant ainsi au renforcement du système national de santé.

I. B.