LTDH : Décès de Jamel Msallem, figure historique de la défense des droits de l’Homme

C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) a annoncé le décès de son ancien président, Jamel Msallem.

Ancien président de la Ligue et figure de proue de la défense des droits et des libertés en Tunisie, Jamel Msallem a tiré sa révérence ce mardi 26 mai 2026.

Le regretté a consacré une part majeure de son parcours militant au service des causes des droits de l’homme, luttant sans relâche pour les valeurs de liberté, de dignité et de justice, rappelle la LTDH dans une note diffusée ce jour.

Et d’ajouter : « À travers ses responsabilités au sein de la LTDH, il a activement contribué à renforcer le rôle national de l’organisation, à consolider son indépendance face aux différents pouvoirs et à ancrer sa présence lors des grandes étapes de la lutte pour les libertés. »

Reconnu pour ses positions de principe, le Dr Msallem est resté inflexible dans son engagement en faveur de la démocratie, de l’État de droit et du respect absolu des droits humains, indique encore la Ligue en déplorant le départ « de l’un de ses plus ardents défenseurs, une personnalité qui aura marqué de son empreinte indélébile l’histoire de la LTDH et le paysage militant tunisien durant des décennies d’engagement et de sacrifices ».

Tout en saluant avec respect et dévotion son parcours exceptionnel et ses précieuses contributions, la LTDH réaffirme que la mémoire de son ancien président restera gravée dans le cœur de tous les défenseurs des droits de l’homme et continuera d’inspirer le combat pour la liberté, la dignité et la justice.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux camarades et amis du regretté Jamel Msallem.

Y. N.